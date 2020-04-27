На Ставрополье злостный нарушитель погиб в ДТП с газовой трубой

27 Апр 2020 2020-04-27T10:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Предгорном районе 24-летний мужчина скончался в ДТП. Авария произошла вечером воскресенья на 27 километре трассы "Минеральные Воды - Суворовская". Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Согласно сводке полиции, водитель "ВАЗ-21124" ехал со стороны станицы Суворовской с "небезопасной скоростью". В результате он не справился с управление и съехал с дороги, где столкнулся с опорой газовой трубы. Парень умер до приезда врачей.

- Выяснилось, что погибший являлся злостным нарушителем безопасного скоростного режима и за последние 2 года более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ, - говорится в сообщении.

Кровь участника ДТП отправили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU