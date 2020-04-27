2020-04-27T10:44:15+03:00
Происшествия

На Ставрополье злостный нарушитель погиб в ДТП с газовой трубой

Выясняются причины аварии
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ГИБДД по СКФото: ГИБДД по СК
Изменить размер текста:

В Предгорном районе 24-летний мужчина скончался в ДТП. Авария произошла вечером воскресенья на 27 километре трассы "Минеральные Воды - Суворовская". Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Согласно сводке полиции, водитель "ВАЗ-21124" ехал со стороны станицы Суворовской с "небезопасной скоростью". В результате он не справился с управление и съехал с дороги, где столкнулся с опорой газовой трубы. Парень умер до приезда врачей.

- Выяснилось, что погибший являлся злостным нарушителем безопасного скоростного режима и за последние 2 года более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ, - говорится в сообщении.

Кровь участника ДТП отправили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье и.о. министра здравоохранения края назначен Юрий Литвинов
В Ставрополе женщина помогла другу скрыть убийство
На Ставрополье семьям с детьми до трех лет начали выплачивать пособие
В Карачаево-Черкесии выявили 300 случаев заболевания коронавирусом
Волонтеры «ЕвроХима» доставили продукты многодетным семьям Невинномысска
На Ставрополье под медицинским наблюдением находятся 3168 человек
В Ставрополе министр здравоохранения края ушел в отставку
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии увеличилось до 590
На Ставрополье молодой человек ранил полицейского во время задержания
В Ставрополе неизвестный сбил пенсионерку
На Ставрополье 28 апреля объявлен выходным днем
На Ставрополье злостный нарушитель погиб в ДТП с газовой трубой
Губернатор Ставрополья принял отставку министра здравоохранения края
Военным врачам из Чечни выдали бронированные машины для "золотого часа"
На Ставрополье еще у 32 пациентов выявили коронавирус
Экс-главу Пятигорска Льва Травнева арестовал суд
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 453 человек
На Ставрополье от коронавируса умер еще один человек
На Ставрополье в ДТП погибли двухлетний ребенок и водитель легковушки
На Ставрополье замминистра дорожного строительства опроверг свое задержание
Продуктовые рынки заработают в Пятигорске
В Минздраве Ставрополья рассказали, почему растет число больных коронавирусом
Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
В Дагестане от внебольничной пневмонии умер майор полиции
В Ставрополе коронавирус подтвердился еще у 7 человек
На Ставрополье 55 тысяч семей с детьми получат выплаты