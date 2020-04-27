На Ставрополье 28 апреля объявлен выходным днем
Верующих призвали оставаться дома, не посещать храмы
Митрополит Cтавропольский и Невинномысский Кирилл просить ставропольцев в этот день находиться домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 28 апреля православные отмечают Радоницу. На Ставрополье этот день объявлен официальным выходным.
Напомним, кладбища в регионе до 30 апреля 2020 года остаются закрытыми для посещений. Митрополит Cтавропольский и Невинномысский Кирилл просить ставропольцев в этот день находиться дома.
Кроме того, в Ставрополе 28 апреля, с 06:00 до 18:00, будет прекращено движение всего транспорта на улице Коломийцева — на участке от проспекта Кулакова до дома №28 по улице Коломийцева — и улице 8-я Промышленная.
ИСТОЧНИК KP.RU