В Ставрополе неизвестный сбил пенсионерку

27 Апр 2020 2020-04-27T10:47:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе неустановленный водитель сбил 81-летнюю женщину. Пенсионерку пришлось госпитализировать. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Инцидент произошел 25 апреля, после 11 часов. В районе дома номер 401 на улице Ленина неизвестный совершал маневр задним ходом. Водитель не убедился, есть ли кто-нибудь на его пути, и наехал на бабушку. В результате женщина сломала руку, а виновник скрылся с места ДТП.

- В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению личности водителя, а также местонахождению транспорта и самого водителя. За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления, - говорится в сообщении.

Пока не установлены ни личность нарушителя, ни его транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU