2020-04-27T10:51:47+03:00
Общество

На Ставрополье молодой человек ранил полицейского во время задержания

Потерпевшего правоохранителя доставили в больницу, где врачам удалось спасти ему жизнь
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел 16 сентября 2019 года в Туркменском районе. 32-летний местный житель позвонил в службу «112» и совершил хулиганский поступок.

Для выяснения обстоятельств к молодому человеку прибыли полицейские.

Во время беседы он беспричинно ударил ножом в грудь одного из полицейских, причинив проникающее ранение. Потерпевшего правоохранителя доставили в больницу, где врачам удалось спасти ему жизнь.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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