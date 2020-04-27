Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии увеличилось до 590

27 Апр 2020 2020-04-27T11:04:27+03:00

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В Ингушетии увеличилось количество заболевших COVID-19. По состоянию на десять часов 27 апреля в республике 590 случаев заражения, за сутки выявили еще 38 инфицированных. Кроме того, скончался еще один пациент - теперь умерших 18. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Всего в Ингушетии лечат от вируса 28 людей старше 65 лет. 445 человек с зарегистрированной болезнью или подозрением лежат в больнице.

- 60 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 человек – на ИВЛ, выписано за сутки - семеро, - сказано в сообщении оперштаба. В целом, от коронавируса вылечили 97 человек.

Под наблюдением врачей остаются 1216 жителей и гостей Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU