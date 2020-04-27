В Ставрополе министр здравоохранения края ушел в отставку

27 Апр 2020 2020-04-27T11:31:10+03:00

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья принял отставку по собственной инициативе министра здравоохранения края Виктора Мажарова. Об этом Владимир Владимиров объявил во время заседания регионального координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

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Также стало известно, что исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на первого замминистра здравоохранения Ставрополья Юрия Литвинова.

Напомним, активную трудовую деятельность, Мажаров начал с работы в Буденновской городской больнице. Позже, он стал главным врачом этой больницы и возглавлял Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1.

Параллельно с трудовой и общественной деятельностью, Виктор Мажаров принимал непосредственное участие в политической жизни региона. Избирался депутатом Государственной Думы Ставропольского края IV созыва.

Занимал должность первого заместителя председателя Государственной Думы Ставропольского края. 15 ноября 2013 года. Мажаров Виктор Николаевич назначен на должность Министра здравоохранения Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU