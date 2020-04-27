2020-04-27T11:57:58+03:00
Общество

На Ставрополье под медицинским наблюдением находятся 3168 человек

В регионе зафиксирована еще одна смерть
Ася АСРЯН
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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, на сегодняшний день проведено 30375 исследований по диагностике COVID-19.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Также в ведомстве рассказали, что уже обследовано 3392 предприятия торговли, общественного питания, культуры, транспорта, социального обеспечения, образовательных организаций.

На Ставрополье под медицинским наблюдением находятся 3168 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья принял отставку по собственной инициативе министра здравоохранения края Виктора Мажарова. Об этом Владимир Владимиров объявил во время заседания регионального координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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