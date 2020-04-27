2020-04-27T12:01:56+03:00
Общество

Волонтеры «ЕвроХима» доставили продукты многодетным семьям Невинномысска

Минерально-химическая компания помогает городу в борьбе с коронавирусом
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В числе волонтеров - работники "Невинномысского Азота".В числе волонтеров - работники "Невинномысского Азота".
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1723 продуктовых набора получили многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и матери, воспитывающие детей в одиночку. Поддержку тем, кто попал в сложную ситуацию из-за пандемии коронавирусной инфекции, оказал «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края», запустивший по инициативе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова акцию «Доброе сердце!».

На прошлой неделе такую продуктовую помощь получили больше тысячи одиноких невинномысцев старше 65 лет с пенсией ниже прожиточного минимума. Доставить продуктовые наборы «до двери» вызвались добровольцы, в число которых вошли и работники «Невинномысского Азота». В течение дня в городе можно было встретить десятки автомобилей с наклейкой «Доброе сердце!»: адресатов много, медлить нельзя.

Координацией волонтерского движения на предприятиях «ЕвроХима», в число которых входит и «Невинномысский Азот», занимается оперативный штаб. Возглавляет его генеральный директор компании Игорь Нечаев, который регулярно, в формате видеоконференции, общается с руководством муниципалитетов и представителями региональных властей. Прямой контакт позволяет оказывать регионам присутствия именно ту помощь, которая нужна в это непростое время.

Например, принадлежащий Андрею Мельниченко «ЕвроХим» передал Невинномысску 15 тысяч многоразовых защитных масок, тысячу очков зарытого типа, столько же единиц дезинфекторов для рук, одну тысячу пар перчаток. И этим помощь промышленной столице Ставрополья не ограничивается. Поддержку компания оказывает и другим регионам своего присутствия, а волонтеры предприятий ведут просветительскую работу, дезинфицируют контактные поверхности в своих подъездах, навещают и приходят на подмогу пожилым землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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