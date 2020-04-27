В Карачаево-Черкесии выявили 300 случаев заболевания коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T12:27:41+03:00

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В Карачаево-Черкесии выявили еще 19 инфицированных COVID-19. Всего в республике 300 больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба.

- Всего в Карачаево-Черкесии 300 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них пятеро человек выздоровели, двое - скончались. 103 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре, - говорят представители оперштаба. Остальные пациенты лечатся дома.

Больше всего зараженных в Черкесске - 141 человек. Следом идут Усть-Джегутинский и Малокарачаевский районы: 52 и 29 инфицированных соответственно. Коронавирус нашли во всех территориях республики.

ИСТОЧНИК KP.RU