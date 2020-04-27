На Ставрополье семьям с детьми до трех лет начали выплачивать пособие

27 Апр 2020 2020-04-27T12:37:30+03:00

Если малыш единственный и родился, начиная с 1 января 2020 года, то у такой семьи возникает право на материнский капитал и на соответственно ежемесячную выплату

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В Ставропольском крае уже начали выплачивать пособие семьям с детьми до трех лет. Согласно указу президента ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей в апреле, мае, июне 2020 года получат семьи с детьми от возрасте до трёх лет, имеющие или имевшие право на материнский капитал.

При условии, что такое право возникло у них до 1 июля этого года, независимо от того, потрачен или нет материнский капитал.

Заявку на получение поддержки можно отправить с 15 мая до 31 декабря 2020 года. По предварительным подсчетам, помощь в крае получат 55 тысяч семей, в которых на воспитании находятся 75 тысяч детей этого возраста.

Как рассказали в Минтруда и соцзащиты СК, больше 2,7 млрд рублей на эти цели выделил федеральный центр. Выплаты будут начислять независимо от того, безработные родители или трудоустроены.

Если малыш единственный и родился, начиная с 1 января 2020 года, то у такой семьи возникает право на материнский капитал и на соответственно ежемесячную выплату.

Подать заявление на её получение можно до 1 октября 2020 года в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, на Портале госуслуг или лично, предварительно записавшись в клиентские службы пенсионных органов края.

ИСТОЧНИК KP.RU