2020-04-27T12:37:30+03:00
Общество

На Ставрополье семьям с детьми до трех лет начали выплачивать пособие

Если малыш единственный и родился, начиная с 1 января 2020 года, то у такой семьи возникает право на материнский капитал и на соответственно ежемесячную выплату
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае уже начали выплачивать пособие семьям с детьми до трех лет. Согласно указу президента ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей в апреле, мае, июне 2020 года получат семьи с детьми от возрасте до трёх лет, имеющие или имевшие право на материнский капитал.

При условии, что такое право возникло у них до 1 июля этого года, независимо от того, потрачен или нет материнский капитал.

Заявку на получение поддержки можно отправить с 15 мая до 31 декабря 2020 года. По предварительным подсчетам, помощь в крае получат 55 тысяч семей, в которых на воспитании находятся 75 тысяч детей этого возраста.

Как рассказали в Минтруда и соцзащиты СК, больше 2,7 млрд рублей на эти цели выделил федеральный центр. Выплаты будут начислять независимо от того, безработные родители или трудоустроены.

Если малыш единственный и родился, начиная с 1 января 2020 года, то у такой семьи возникает право на материнский капитал и на соответственно ежемесячную выплату.

Подать заявление на её получение можно до 1 октября 2020 года в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, на Портале госуслуг или лично, предварительно записавшись в клиентские службы пенсионных органов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье и.о. министра здравоохранения края назначен Юрий Литвинов
В Ставрополе женщина помогла другу скрыть убийство
На Ставрополье семьям с детьми до трех лет начали выплачивать пособие
В Карачаево-Черкесии выявили 300 случаев заболевания коронавирусом
Волонтеры «ЕвроХима» доставили продукты многодетным семьям Невинномысска
На Ставрополье под медицинским наблюдением находятся 3168 человек
В Ставрополе министр здравоохранения края ушел в отставку
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии увеличилось до 590
На Ставрополье молодой человек ранил полицейского во время задержания
В Ставрополе неизвестный сбил пенсионерку
На Ставрополье 28 апреля объявлен выходным днем
На Ставрополье злостный нарушитель погиб в ДТП с газовой трубой
Губернатор Ставрополья принял отставку министра здравоохранения края
Военным врачам из Чечни выдали бронированные машины для "золотого часа"
На Ставрополье еще у 32 пациентов выявили коронавирус
Экс-главу Пятигорска Льва Травнева арестовал суд
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 453 человек
На Ставрополье от коронавируса умер еще один человек
На Ставрополье в ДТП погибли двухлетний ребенок и водитель легковушки
На Ставрополье замминистра дорожного строительства опроверг свое задержание
Продуктовые рынки заработают в Пятигорске
В Минздраве Ставрополья рассказали, почему растет число больных коронавирусом
Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
В Дагестане от внебольничной пневмонии умер майор полиции
В Ставрополе коронавирус подтвердился еще у 7 человек
На Ставрополье 55 тысяч семей с детьми получат выплаты