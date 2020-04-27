В Ставрополе женщина помогла другу скрыть убийство

27 Апр 2020 2020-04-27T12:52:50+03:00

Злоумышленница сожгла одежду, в которой был погибший

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Инцидент произошел в октябре 2018 года в Ставрополе. Там в одном из домов женщина стала очевидцем преступления. Так, ее знакомый убил мужчину и попросил ее помочь скрыть следы злодеяния. Ставропольчанка согласилась.

Женщина помогла другу очистить свой дом от следов крови, а также сожгла одежду, в которой был погибший.

Против 40-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Укрывательство преступлений». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU