В Ставрополе женщина помогла другу скрыть убийство
Инцидент произошел в октябре 2018 года в Ставрополе. Там в одном из домов женщина стала очевидцем преступления. Так, ее знакомый убил мужчину и попросил ее помочь скрыть следы злодеяния. Ставропольчанка согласилась.
Женщина помогла другу очистить свой дом от следов крови, а также сожгла одежду, в которой был погибший.
Против 40-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Укрывательство преступлений». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.
Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.
ИСТОЧНИК KP.RU