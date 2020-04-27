На Ставрополье и.о. министра здравоохранения края назначен Юрий Литвинов

27 Апр 2020 2020-04-27T13:00:21+03:00

На сегодняшний день в регионе зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья принял отставку по собственной инициативе министра здравоохранения края Виктора Мажарова.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Теперь исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на первого замминистра здравоохранения Ставрополья Юрия Литвинова.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Пока неизвестна в каком населенном пункте проживал умерший и кто он.

За сутки количество заболевших достигло 453 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU