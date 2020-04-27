На Ставрополье и.о. министра здравоохранения края назначен Юрий Литвинов
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья принял отставку по собственной инициативе министра здравоохранения края Виктора Мажарова.
Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Теперь исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на первого замминистра здравоохранения Ставрополья Юрия Литвинова.
Напомним, что на сегодняшний день в регионе зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Пока неизвестна в каком населенном пункте проживал умерший и кто он.
За сутки количество заболевших достигло 453 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU