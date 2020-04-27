На Ставрополье появятся инфекционные палаты с сигнализацией

27 Апр 2020 2020-04-27T13:22:25+03:00

Такая мера позволит более оперативно реагировать на состояние больных

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В Железноводске в инфекционном отделении в каждой палате ведется монтаж двухступенчатой системы очистки воздуха и современной системы вентиляции.

Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, в таких палатах скоро установят сигнализацию.

По словам градоначальника Евгения Моисеева, такая мера позволит более оперативно реагировать на состояние больных.

Также он сообщил, что в этом отделении обустроят инфекционные боксы для пациентов с особо опасным заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU