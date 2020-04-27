На Ставрополье появятся инфекционные палаты с сигнализацией
Такая мера позволит более оперативно реагировать на состояние больных
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В Железноводске в инфекционном отделении в каждой палате ведется монтаж двухступенчатой системы очистки воздуха и современной системы вентиляции.
Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, в таких палатах скоро установят сигнализацию.
По словам градоначальника Евгения Моисеева, такая мера позволит более оперативно реагировать на состояние больных.
Также он сообщил, что в этом отделении обустроят инфекционные боксы для пациентов с особо опасным заболеванием.
ИСТОЧНИК KP.RU