В Ставрополе начали делать платные тесты на коронавирус
В краевой столице начали делать платные тесты на коронавирус. Об этом говорится на сайте одного из медицинских центров, расположенных в городе.
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Местные посетители могут сдать анализы каждый день по будням с 14:00 до 17:00.
Также ставропольцы могут это сделать в субботу с 12:00 до 14:00. Стоимость услуги составляет 999 рублей. Правда, не уточняется, какое время занимает исследование.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске в инфекционном отделении в каждой палате ведется монтаж двухступенчатой системы очистки воздуха и современной системы вентиляции.
ИСТОЧНИК KP.RU