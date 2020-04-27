В Ставрополе начали делать платные тесты на коронавирус

27 Апр 2020 2020-04-27T13:36:33+03:00

Стоимость услуги составляет 999 рублей. Правда, не уточняется, какое время занимает исследование Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В краевой столице начали делать платные тесты на коронавирус. Об этом говорится на сайте одного из медицинских центров, расположенных в городе.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Местные посетители могут сдать анализы каждый день по будням с 14:00 до 17:00.

Также ставропольцы могут это сделать в субботу с 12:00 до 14:00. Стоимость услуги составляет 999 рублей. Правда, не уточняется, какое время занимает исследование.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске в инфекционном отделении в каждой палате ведется монтаж двухступенчатой системы очистки воздуха и современной системы вентиляции.

ИСТОЧНИК KP.RU