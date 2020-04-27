На Ставрополье 27 апреля жители бесплатно получили 51 522 продуктовых набора
За одни сутки 26 апреля адресаты получили 4 958 коробок с продовольствием
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27 апреля в 25 районов Ставрополья отвезли 51 522 продуктовых набора.
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Из них 8 917 - волонтеры-медики доставили в дома малообеспеченных пенсионеров.
Только за одни сутки 26 апреля, несмотря на выходной день, адресаты получили 4 958 коробок с продовольствием.
Напомним, что кроме поддержки малоимущих, продуктовые наборы ежемесячно получают 54,9 тысячи льготных категорий школьников Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU