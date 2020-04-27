В Ставрополе летучая мышь влетела в квартиру и до ужаса напугала хозяйку
Небольшое крылатое животное залетело в квартиру жительницы Ставрополя. Хозяйка дома не на шутку перепугалась. Оказывается, несколько дней назад ставропольчанку затопили соседи сверху, и она открыла настежь окно для проветривания.
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Всё это время, не заходя в комнату. Однако, субботним вечером женщина заглянула проверить помещение, то увидела незваную гостью и сразу позвонила по номеру «112».
И пока одни спасатели опрашивали напуганную горожанку, другие ловили – летучую мышь, издававшую ужасный писк.
Пассовцы закрыли дверь комнаты и попеременно включая, и выключая свет, сбили мышь с толку.
Как сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья, жилой комплекс, где живет женщина, находится в одном из самых экологически чистых районов города. И животные в этой среде обитания чувствуют себя хозяевами.
Пассовцы объяснили женщине, что в период распространения коронавируса крайне опасно, если в квартиру влетит какая-нибудь птица или летучая мышь, разносчица различных инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU