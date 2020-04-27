2020-04-27T15:27:36+03:00
Общество

В Ставрополе заболевший коронавирусом главврач больницы готовится к выписке

Сейчас медик еще чувствует одышку, сохранились слабость и утомляемость
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: соцчетиФото: соцчети
Изменить размер текста:

В Ставрополе главврач городской больницы №2 Ставрополя Анатолий Былим рассказал, что идет на поправку. По его словам, сейчас доктор еще чувствует одышку, сохранились слабость и утомляемость. Однако, в целом уже есть позитивная динамика.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

- Если будет два отрицательных результата, я надеюсь, к концу недели я смогу покинуть стены лечебного учреждения, - поделился с земляками Анатолий Былим.

Ранее «КП-Северный Кавказ» поговорила со ставропольцем, перенесшим коронавирус.

Заболевший коронавирусом главвррач ставрольской больницы идет на поправку.

Артему Астахову 22 года. Когда всех в крае посадили на обязательную самоизоляцию, он контактировал разве что с продавцами магазинов. Но 1 апреля на Артема напала слабость, нос заложило, температура тела подскочила до 38°. Казалось бы – обычная простуда, какую он перенес полгода назад.

- На коронавирус не подумал даже. Попросил друга привезти лекарства. Три дня занимался самолечением, - рассказывает «КП» юноша. – 3 апреля мне позвонили и сказали, что надо сделать тест на COVID-19, потому что заболевший указал меня «контактным» с собой. Кто это, до сих пор не знаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске строительство «Машука» вызвало у общественности споры
На Ставрополье предприниматели из-за коронавируса могут уйти на кредитные каникулы
На Ставрополье медикам, заболевшим коронавирусом, выплатят до 1 млн рублей
На Ставрополье собрали пять самых популярных фейков про коронавирус
На Ставрополье медики получили надбавки за работу с больными COVID-19
На Ставрополье автоинспекторы наказали около 300 лихачей
В Ессентуках зарегистрировали первые случаи заболевания коронавирусом
В Ставрополе заболевший коронавирусом главврач больницы готовится к выписке
В Ставрополе летучая мышь влетела в квартиру и до ужаса напугала хозяйку
На Ставрополье 27 апреля жители бесплатно получили 51 522 продуктовых набора
В Ставрополе начали делать платные тесты на коронавирус
На Ставрополье появятся инфекционные палаты с сигнализацией
На Ставрополье и.о. министра здравоохранения края назначен Юрий Литвинов
В Ставрополе женщина помогла другу скрыть убийство
На Ставрополье семьям с детьми до трех лет начали выплачивать пособие
В Карачаево-Черкесии выявили 300 случаев заболевания коронавирусом
Волонтеры «ЕвроХима» доставили продукты многодетным семьям Невинномысска
На Ставрополье под медицинским наблюдением находятся 3168 человек