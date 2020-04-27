В Ставрополе заболевший коронавирусом главврач больницы готовится к выписке

27 Апр 2020 2020-04-27T15:27:36+03:00

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В Ставрополе главврач городской больницы №2 Ставрополя Анатолий Былим рассказал, что идет на поправку. По его словам, сейчас доктор еще чувствует одышку, сохранились слабость и утомляемость. Однако, в целом уже есть позитивная динамика.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

- Если будет два отрицательных результата, я надеюсь, к концу недели я смогу покинуть стены лечебного учреждения, - поделился с земляками Анатолий Былим.

Ранее «КП-Северный Кавказ» поговорила со ставропольцем, перенесшим коронавирус.

Заболевший коронавирусом главвррач ставрольской больницы идет на поправку.

Артему Астахову 22 года. Когда всех в крае посадили на обязательную самоизоляцию, он контактировал разве что с продавцами магазинов. Но 1 апреля на Артема напала слабость, нос заложило, температура тела подскочила до 38°. Казалось бы – обычная простуда, какую он перенес полгода назад.

- На коронавирус не подумал даже. Попросил друга привезти лекарства. Три дня занимался самолечением, - рассказывает «КП» юноша. – 3 апреля мне позвонили и сказали, что надо сделать тест на COVID-19, потому что заболевший указал меня «контактным» с собой. Кто это, до сих пор не знаю.

ИСТОЧНИК KP.RU