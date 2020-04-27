В Ессентуках зарегистрировали первые случаи заболевания коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T15:36:24+03:00

В администрации города также добавили, что уже установили круг контактов больных. Так, у 41 человека взяли пробы на коронавирус Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У пациентов с подтвержденным диагнозом стабильное состояние и невысокая температура

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В администрации Ессентуков 27 апреля 2020 года сообщили, что коронавирус выявили сразу у шести жителей города.

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Напомним, до этого заболевших новой инфекцией в курортене было.

В администрации города также добавили, что уже установили круг контактов больных. Так, у 41 человека взяли пробы на коронавирус.

Как заявляют местные власти, у пациентов с подтвержденным диагнозом стабильное состояние и невысокая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU