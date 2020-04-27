В Ессентуках зарегистрировали первые случаи заболевания коронавирусом
У пациентов с подтвержденным диагнозом стабильное состояние и невысокая температура
В администрации города также добавили, что уже установили круг контактов больных. Так, у 41 человека взяли пробы на коронавирусФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В администрации Ессентуков 27 апреля 2020 года сообщили, что коронавирус выявили сразу у шести жителей города.
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Напомним, до этого заболевших новой инфекцией в курортене было.
В администрации города также добавили, что уже установили круг контактов больных. Так, у 41 человека взяли пробы на коронавирус.
Как заявляют местные власти, у пациентов с подтвержденным диагнозом стабильное состояние и невысокая температура.
ИСТОЧНИК KP.RU