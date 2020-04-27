На Ставрополье автоинспекторы наказали около 300 лихачей

27 Апр 2020 2020-04-27T16:13:13+03:00

Каждый пятый водитель превысил установленную скорость на 60 и более километров в час

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На Ставрополье автоинспекторы привлекли к административной ответственности почти 300 лихачей. Каждый пятый водитель превысил установленную скорость на 60 и более километров в час. Этим нарушителям грозит лишения прав.

Руководство управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью напоминает водителям, что превышение скорости создаёт аварийные ситуации.

На следующей неделе рейды на дорогах края продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU