На Ставрополье медики получили надбавки за работу с больными COVID-19

27 Апр 2020 2020-04-27T16:05:51+03:00

Деньги получили сотрудники 47 больниц региона за работу с 18 по 31 марта 2020 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставропольском крае медики получили надбавки за работу с больными коронавирусом. Так, деньги получили сотрудники 47 больниц региона за работу с 18 по 31 марта 2020 года.

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Общий объем выплат составил 5 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе главврач городской больницы №2 Ставрополя Анатолий Былим рассказал, что идет на поправку.

По его словам, сейчас доктор еще чувствует одышку, сохранились слабость и утомляемость. Однако, в целом уже есть позитивная динамика.

ИСТОЧНИК KP.RU