На Ставрополье собрали пять самых популярных фейков про коронавирус

27 Апр 2020 2020-04-27T16:36:21+03:00

Самый нелепый фейк из всех, что попадались в нашем регионе — прививка смерти

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В Ставропольском крае собрали пять самых нелепых фейков по коронавирусу. «Любознательные» земляки продолжают их активно пересылать друг другу.

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Итак, один из них, мол, коронавирус боится лимона. Фейк от якобы некоего главврача некоей больницы появился ещё в самом начале эпидемии. Наши щемляки бросились сметать с полок и лимон, и имбирь. Напомним, что они взлетели в цене до небывалых высот. Сейчас цены упали, как и спрос на эти продукты.

Идем дальше. Коронавирус и витамины. Тут были популярны нелепые фейки от мошенников. На подъездах многоэтажек появились объявления от неизвестных, которые предлагали профилактику от вируса комплексом витаминов. Витамины — это, конечно, хорошо, но в борьбе с коронавирусом не помогут.

Мошенники, кстати, заряжали свою фантазию, видимо лимоном и имбирем. Потому что фейки от них не заканчивались. Например, на телефоны горожан приходили сообщения с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Фиксировали всё якобы при помощи геолокации.

В начале пандемии активно тиражировался слезоточивый газ от бандитов. Якобы некие подозрительные личности ходят по квартирам, представляются медиками, обещают обработку квартиры от вируса. А потом эти коварные люди «пускают слезоточивый газ и выносят из дома мебель, деньги, украшения».

Самый популярный фейк из всех, что попадались в нашем регионе — прививка смерти. Тут что только ставропольцы не рассказывали друг другу в сообщениях. И врачи вместе с правоохранителями, якобы ходят по квартирам делают тест на коронавирус. А потом уверяли, что от этой прививки пациент через полгода должен был умереть.

ИСТОЧНИК KP.RU