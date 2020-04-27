2020-04-27T17:20:12+03:00
Общество

На Ставрополье медикам, заболевшим коронавирусом, выплатят до 1 млн рублей

В случае смерти врача, его семья получит три миллиона рублей
Ася АСРЯН
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Этот законопроект уже направили в думу СтавропольяЭтот законопроект уже направили в думу СтавропольяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом.

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Так, в случае заражения медики получат до одного миллиона рублей. А если случится беда, и врач умрет, то его семья получит три миллиона рублей.

Этот законопроект уже направили в думу Ставрополья.

Если случится беда, и врач умрет, то его семья получит три миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если случится беда, и врач умрет, то его семья получит три миллиона рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае медики получили надбавки за работу с больными коронавирусом. Так, деньги получили сотрудники 47 больниц региона за работу с 18 по 31 марта 2020 года. Общий объем выплат составил 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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