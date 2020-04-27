На Ставрополье предприниматели из-за коронавируса могут уйти на кредитные каникулы

27 Апр 2020 2020-04-27T17:29:46+03:00

Физические лица и индивидуальные предприниматели могут до 30 сентября обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев

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Принят ФЗ, позволяющий индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства брать кредитные каникулы из-за распространения в стране коронавируса.

Так, во время каникул нельзя начислять неустойки, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, направлять взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращаться с требованием к поручителю.

За заемщиком остаётся право в любой момент погасить кредит досрочно.

Физические лица и индивидуальные предприниматели могут до 30 сентября обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. При этом для одобрения заявки их доходы за предыдущий месяц должны сократиться на 30 процентов и более.

ИСТОЧНИК KP.RU