На Ставрополье предприниматели из-за коронавируса могут уйти на кредитные каникулы
Принят ФЗ, позволяющий индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства брать кредитные каникулы из-за распространения в стране коронавируса.
Так, во время каникул нельзя начислять неустойки, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, направлять взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращаться с требованием к поручителю.
За заемщиком остаётся право в любой момент погасить кредит досрочно.
Физические лица и индивидуальные предприниматели могут до 30 сентября обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. При этом для одобрения заявки их доходы за предыдущий месяц должны сократиться на 30 процентов и более.
ИСТОЧНИК KP.RU