2020-04-27T18:02:15+03:00
Общество

В Пятигорске строительство «Машука» вызвало у общественности споры

В регионе утверждают, что никаких негативных воздействий на особо охраняемый памятник природы не установлено
Ася АСРЯН
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В Пятигорске на горе Машук стартовало строительство патриотического молодёжного центра.

На территории нижнего лагеря появится здание вместимостью около 600 мест, спальные корпуса на 200 мест, здание столовой на 300 мест, универсальный спортивный зал и контрольно-пропускной пункт.

О том, что никаких негативных воздействий на особо охраняемый памятник природы не установлено, подтвердил и замминистра природных ресурсов края Игорь Траутвайн.

И все же, несмотря на эти доводы, строительство «Машука» у местной общественности вызвало обеспокоенность возможными нарушениями экологического законодательства.

Разобраться в ситуации с выездом на место решили в региональном отделении ОНФ.

Региональное отделение ОНФ берет строительство под свой контроль и готово обеспечить прозрачность стройки, рассказывая обо всем, что будет происходить.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-главу Пятигорска Льва Травнева арестовал суд. Чиновника подозревают в незаконном подписании постановления о разрешении строительства в охраняемой зоне курорта

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Пятигорске строительство «Машука» вызвало у общественности споры
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