Ставропольские врачи попали в «Список памяти» умерших от коронавируса
Двое медиков из Ставропольского края попали в «Список памяти» скончавшихся во время пандемии врачей, исполнявших свой долг. Документ находится в открытом доступе и все желающие могут делиться информацией о героически погибших медиках.
Сейчас в перечне 69 имён. Среди них двое медицинских работников, представляющих Ставропольский край. Это 59-летняя акушер-гинеколог Ирина Владимирова из Пятигорска и 63-летняя Наталья Осипович, медсестра инфекционного отделения Кочубеевской районной больницы.
Напомним, что на Ставрополье уже семь человек скончались от коронавируса. 454 человека инфицировано, 73 — выписались из больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU