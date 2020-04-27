Ставропольские врачи попали в «Список памяти» умерших от коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T19:09:00+03:00

Два медика из Ставропольского края попали в памятный список врачей, скончавшихся от коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Двое медиков из Ставропольского края попали в «Список памяти» скончавшихся во время пандемии врачей, исполнявших свой долг. Документ находится в открытом доступе и все желающие могут делиться информацией о героически погибших медиках.

Сейчас в перечне 69 имён. Среди них двое медицинских работников, представляющих Ставропольский край. Это 59-летняя акушер-гинеколог Ирина Владимирова из Пятигорска и 63-летняя Наталья Осипович, медсестра инфекционного отделения Кочубеевской районной больницы.

Напомним, что на Ставрополье уже семь человек скончались от коронавируса. 454 человека инфицировано, 73 — выписались из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU