В ставропольской больнице ввели ограничения из-за пациента с коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T19:47:45+03:00

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В ставропольской городской больнице №4 введены ограничения из-за пациента с коронавирусом.

По данным краевого Роспотребнадзора, в данный момент готовится предписание, согласно которому хирургическое и реанимационное отделения будут временно изолированы. На время профилактических мер приёма новых пациентов не будет, помещения будут регулярно обрабатываться, а всем пациентам и врачам будет проводится термометрия, для контроля за состоянием и своевременного выявления возможных симптомов COVID-19.

Напомним, что на данный момент в крае коронавирус выявлен у 454 человек. 73 пациента выздоровели и выписались, семь — скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU