В ставропольской больнице ввели ограничения из-за пациента с коронавирусом
В ставропольской городской больнице №4 введены ограничения из-за пациента с коронавирусом.
По данным краевого Роспотребнадзора, в данный момент готовится предписание, согласно которому хирургическое и реанимационное отделения будут временно изолированы. На время профилактических мер приёма новых пациентов не будет, помещения будут регулярно обрабатываться, а всем пациентам и врачам будет проводится термометрия, для контроля за состоянием и своевременного выявления возможных симптомов COVID-19.
Напомним, что на данный момент в крае коронавирус выявлен у 454 человек. 73 пациента выздоровели и выписались, семь — скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU