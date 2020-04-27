Дагестанец с коронавирусом сбежал из больницы в Петербурге

27 Апр 2020 2020-04-27T20:28:54+03:00

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Житель Дагестана, приехавший в Санкт-Петербург на лечение, сбежал из больницы после вспышки коронавируса и уехал в Махачкалу. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили информированные источники.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в НИИ имени Вредена. Почти весь медперсонал и пациенты оказались заражёнными или контактными. Глава города Александр Беглов подтвердил, что НИИ, как и две других больших больницы, оказались выведены из строя из-за карантина.

Среди заражённых в больнице был и гость из Дагестана. 29-летний мужчина приехал на лечение. Но в критический момент не выдержал, нарушив все мыслимые и немыслимые правила. По информации инсайдеров, он уехал в родную Махачкалу, где его и нашли правоохранители. Какое количество людей могли контактировать с инфицированным, остаётся только гадать.

ИСТОЧНИК KP.RU