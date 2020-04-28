2020-04-28T10:23:47+03:00
Общество

На Ставрополье умерли еще два пациента с коронавирусом

В тяжелом состоянии находятся 14 больных
Поделиться:
В регионе продолжает действовать режим самоизоляцииВ регионе продолжает действовать режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Утром 28 апреля стало известно, что на Ставрополье от коронавируса умерли еще два человека. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Таким образом, всего в регионе на данный момент 491 случай заболевания.

Всего 9 летальных исхода. Напоминаем, что среди заболевших есть 45 детей. Все они находятся под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье мужчина задушил старушку и поджег ее дом с телом
В Ставрополе проверяют качество дезинфекции магазинов
На Ставрополье безработные жители получат дополнительные выплаты на детей
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 79 человек
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 491 человека
На Ставрополье умерли еще два пациента с коронавирусом
Дагестанец с коронавирусом сбежал из больницы в Петербурге
В ставропольской больнице ввели ограничения из-за пациента с коронавирусом
Ставропольские врачи попали в «Список памяти» умерших от коронавируса
В Пятигорске строительство «Машука» вызвало у общественности споры
На Ставрополье предприниматели из-за коронавируса могут уйти на кредитные каникулы
На Ставрополье медикам, заболевшим коронавирусом, выплатят до 1 млн рублей
На Ставрополье собрали пять самых популярных фейков про коронавирус
На Ставрополье медики получили надбавки за работу с больными COVID-19
На Ставрополье автоинспекторы наказали около 300 лихачей
В Ессентуках зарегистрировали первые случаи заболевания коронавирусом
В Ставрополе заболевший коронавирусом главврач больницы готовится к выписке
В Ставрополе летучая мышь влетела в квартиру и до ужаса напугала хозяйку
На Ставрополье 27 апреля жители бесплатно получили 51 522 продуктовых набора
В Ставрополе начали делать платные тесты на коронавирус
На Ставрополье появятся инфекционные палаты с сигнализацией
На Ставрополье и.о. министра здравоохранения края назначен Юрий Литвинов
В Ставрополе женщина помогла другу скрыть убийство
На Ставрополье семьям с детьми до трех лет начали выплачивать пособие
В Карачаево-Черкесии выявили 300 случаев заболевания коронавирусом
Волонтеры «ЕвроХима» доставили продукты многодетным семьям Невинномысска
На Ставрополье под медицинским наблюдением находятся 3168 человек