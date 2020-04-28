На Ставрополье умерли еще два пациента с коронавирусом
В тяжелом состоянии находятся 14 больных
В регионе продолжает действовать режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Утром 28 апреля стало известно, что на Ставрополье от коронавируса умерли еще два человека. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
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Таким образом, всего в регионе на данный момент 491 случай заболевания.
Всего 9 летальных исхода. Напоминаем, что среди заболевших есть 45 детей. Все они находятся под наблюдением медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU