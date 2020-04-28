На Ставрополье умерли еще два пациента с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T10:23:47+03:00

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Утром 28 апреля стало известно, что на Ставрополье от коронавируса умерли еще два человека. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Таким образом, всего в регионе на данный момент 491 случай заболевания.

Всего 9 летальных исхода. Напоминаем, что среди заболевших есть 45 детей. Все они находятся под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU