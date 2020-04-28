На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 491 человека
Печальную новость сообщил утром 28 апреля глава Ставрополья. В регионе зафиксировали еще две смерти от коронавирусной инфекции. Кто эти люди и где они проживали, пока неизвестно.
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Владимир Владимиров добавил, что на данный момент в крае 491 пациент с подтвержденным диагнозом. Печально, что среди них - 45 детей. Сейчас 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В состоянии средней степени тяжести остаются 79 ставропольцев.
Случаи заболевания коронавирусом отмечены во всех районах, кроме Труновского и Апанасенковского.
Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в ставропольской городской больнице №4 введены ограничения из-за пациента с коронавирусом.
По данным краевого Роспотребнадзора, в данный момент готовится предписание, согласно которому хирургическое и реанимационное отделения будут временно изолированы.
ИСТОЧНИК KP.RU