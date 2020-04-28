На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 491 человека

28 Апр 2020 2020-04-28T09:11:28+03:00

9 человек умерли от коронавируса на Ставрополье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Печально, что среди них - 45 детей

Изменить размер текста: A A

Печальную новость сообщил утром 28 апреля глава Ставрополья. В регионе зафиксировали еще две смерти от коронавирусной инфекции. Кто эти люди и где они проживали, пока неизвестно.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Владимир Владимиров добавил, что на данный момент в крае 491 пациент с подтвержденным диагнозом. Печально, что среди них - 45 детей. Сейчас 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В состоянии средней степени тяжести остаются 79 ставропольцев.

Случаи заболевания коронавирусом отмечены во всех районах, кроме Труновского и Апанасенковского.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в ставропольской городской больнице №4 введены ограничения из-за пациента с коронавирусом.

По данным краевого Роспотребнадзора, в данный момент готовится предписание, согласно которому хирургическое и реанимационное отделения будут временно изолированы.

ИСТОЧНИК KP.RU