На Ставрополье от коронавируса выздоровели 79 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T09:43:56+03:00

Сегодня, 28 апреля верующие ставропольцы празднуют Радоницу. Напомним, что все кладбища региона закрыты до 30 апреля 2020 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего в крае количество заболевших коронавирусом достигло 491 случая

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В Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 79 человек. Об этом сообщил губернатор региона. Тем временем, в крае зарегистрировали еще два летальных исхода.

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Кто эти пациенты, из какого населенного пункта, пока неизвестно. Всего в крае количество заболевших коронавирусом достигло 491 случая.

Сегодня, 28 апреля верующие ставропольцы празднуют Радоницу. Напомним, что все кладбища региона закрыты до 30 апреля 2020 года.

Духовные лидеры края и губернатор ни раз просили ставропольцев оставаться в этот день дома. Напомним, что в крае до 30 апреля действует режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU