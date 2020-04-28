На Ставрополье от коронавируса выздоровели 79 человек
В Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 79 человек. Об этом сообщил губернатор региона. Тем временем, в крае зарегистрировали еще два летальных исхода.
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Кто эти пациенты, из какого населенного пункта, пока неизвестно. Всего в крае количество заболевших коронавирусом достигло 491 случая.
Сегодня, 28 апреля верующие ставропольцы празднуют Радоницу. Напомним, что все кладбища региона закрыты до 30 апреля 2020 года.
Духовные лидеры края и губернатор ни раз просили ставропольцев оставаться в этот день дома. Напомним, что в крае до 30 апреля действует режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU