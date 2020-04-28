На Ставрополье безработные жители получат дополнительные выплаты на детей
Согласно постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 485, временно безработные россияне имеют право на дополнительные выплаты по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
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По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставрополья, сегодня необходимые документы поступили от почти 400 человек. Выплаты им уже начислены.
Региональный минтруд обращается к безработным ставропольцам, зарегистрированным в центрах занятости, направить копии свидетельств о рождении своих детей на портал stavzan.ru, чтобы доначислить эти выплаты в размере 3000 рублей на каждого ребенка.
Но есть ограничения. Выплаты может получить только один из безработных родителей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом.
Так, в случае заражения медики получат до одного миллиона рублей. А если случится беда, и врач умрет, то его семья получит три миллиона рублей. Этот законопроект уже направили в думу Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU