На Ставрополье безработные жители получат дополнительные выплаты на детей

28 Апр 2020 2020-04-28T09:52:46+03:00

Необходимые документы поступили от почти 400 человек. Выплаты им уже начислены Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выплаты может получить только один из безработных родителей

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Согласно постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 485, временно безработные россияне имеют право на дополнительные выплаты по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

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По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставрополья, сегодня необходимые документы поступили от почти 400 человек. Выплаты им уже начислены.

Региональный минтруд обращается к безработным ставропольцам, зарегистрированным в центрах занятости, направить копии свидетельств о рождении своих детей на портал stavzan.ru, чтобы доначислить эти выплаты в размере 3000 рублей на каждого ребенка.

Но есть ограничения. Выплаты может получить только один из безработных родителей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом.

Так, в случае заражения медики получат до одного миллиона рублей. А если случится беда, и врач умрет, то его семья получит три миллиона рублей. Этот законопроект уже направили в думу Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU