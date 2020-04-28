В Ставрополе проверяют качество дезинфекции магазинов

28 Апр 2020 2020-04-28T10:04:19+03:00

Владельцев и работников торговых точек могут привлечь к ответственности

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В Ставрополе проходят рейды по продуктовым магазинам. Проверяющие ищут нарушения санитарно-эпидемиологических норм в работающих торговых павильонах.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя, в двух магазинах зафиксировали факты нарушения требований.

Материалы проверок передали в управление Роспотребнадзора. Владельцев и работников торговых точек могут привлечь к ответственности.

Сегодня, 28 апреля верующие ставропольцы празднуют Радоницу. Напомним, что все кладбища региона закрыты до 30 апреля 2020 года. Духовные лидеры края и губернатор ни раз просили ставропольцев оставаться в этот день дома. Напомним, что в крае до 30 апреля действует режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU