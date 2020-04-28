2020-04-28T10:52:18+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина задушил старушку и поджег ее дом с телом

Злоумышленник получил 10 лет колонии
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошел 7 марта 2019 года в селе Высоцком Петровского округа. Там рецидивист и 72-летняя женщина поссорились возле дома старушки. Причина - мужчина громко разговаривал на улице и мешал ей спать.

Разъяренный от замечаний пенсионерки ставрополец несколько раз ударил женщину по голове. На этом злоумышленник не остановился. Он пошел за старушкой в дом, где стал её душить.

После этого рецидивист поджег вещи женщины. В доме произошло возгорание, а когда его тушили, обнаружили тело пожилой хозяйки. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по краю.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Убийство».

Суд приговорил мужчину к 10 годам исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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