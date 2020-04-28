На Ставрополье мужчина задушил старушку и поджег ее дом с телом

28 Апр 2020 2020-04-28T10:52:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел 7 марта 2019 года в селе Высоцком Петровского округа. Там рецидивист и 72-летняя женщина поссорились возле дома старушки. Причина - мужчина громко разговаривал на улице и мешал ей спать.

Разъяренный от замечаний пенсионерки ставрополец несколько раз ударил женщину по голове. На этом злоумышленник не остановился. Он пошел за старушкой в дом, где стал её душить.

После этого рецидивист поджег вещи женщины. В доме произошло возгорание, а когда его тушили, обнаружили тело пожилой хозяйки. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по краю.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Убийство».

Суд приговорил мужчину к 10 годам исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU