На Ставрополье продолжается масштабная дезинфекция от коронавируса
В регионе ведётся дополнительная дезинфекционная обработка в населенных пунктах. Она будет проводиться до 8 мая.
По словам зампредседателя правительства Ставрополья Юрия Скворцова, Ставрополье полностью обработают: остановки, места скопления людей.
Обработают также Невинномысск, Кочубеевский район и другие населенные пункты, где выявлены заболевшие коронавирусом.
На сегодняшний день в крае от коронавируса выздоровели 79 человек.
Тем временем, в крае зарегистрировали еще два летальных исхода. Кто эти пациенты, из какого населенного пункта, пока неизвестно. Всего в крае количество заболевших коронавирусом достигло 491 случая.
Сегодня, 28 апреля верующие ставропольцы празднуют Радоницу. Напомним, что все кладбища региона закрыты до 30 апреля 2020 года. Духовные лидеры края и губернатор ни раз просили ставропольцев оставаться в этот день дома.
ИСТОЧНИК KP.RU