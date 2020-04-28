На Ставрополье продолжается масштабная дезинфекция от коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T10:49:52+03:00

Обработают также Невинномысск, Кочубеевский район и другие населенные пункты, где выявлены заболевшие коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обработают также Невинномысск, Кочубеевский район и другие населенные пункты, где выявлены заболевшие коронавирусом

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В регионе ведётся дополнительная дезинфекционная обработка в населенных пунктах. Она будет проводиться до 8 мая.

По словам зампредседателя правительства Ставрополья Юрия Скворцова, Ставрополье полностью обработают: остановки, места скопления людей.

Обработают также Невинномысск, Кочубеевский район и другие населенные пункты, где выявлены заболевшие коронавирусом.

На сегодняшний день в крае от коронавируса выздоровели 79 человек.

Тем временем, в крае зарегистрировали еще два летальных исхода. Кто эти пациенты, из какого населенного пункта, пока неизвестно. Всего в крае количество заболевших коронавирусом достигло 491 случая.

Сегодня, 28 апреля верующие ставропольцы празднуют Радоницу. Напомним, что все кладбища региона закрыты до 30 апреля 2020 года. Духовные лидеры края и губернатор ни раз просили ставропольцев оставаться в этот день дома.

ИСТОЧНИК KP.RU