На Ставрополье зафиксировали девятую смерть от коронавируса
В Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 79 человек. Об этом сообщил губернатор региона. Тем временем, в крае зарегистрировали еще два летальных исхода.
Кто эти пациенты, из какого населенного пункта, пока неизвестно. Всего в крае количество заболевших коронавирусом достигло 491 случая. А также зафиксировано 9 летальных исхода.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ставропольской городской больнице №4 введены ограничения из-за пациента с коронавирусом.
По данным краевого Роспотребнадзора, в данный момент готовится предписание, согласно которому хирургическое и реанимационное отделения будут временно изолированы.
На время профилактических мер приёма новых пациентов не будет, помещения будут регулярно обрабатываться, а всем пациентам и врачам будет проводится термометрия, для контроля за состоянием и своевременного выявления возможных симптомов COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU