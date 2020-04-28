2020-04-28T11:14:42+03:00
Общество

На Ставрополье зафиксировали девятую смерть от коронавируса

Всего в крае количество заболевших коронавирусом достигло 491 случая
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 79 человекВ Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 79 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 79 человек. Об этом сообщил губернатор региона. Тем временем, в крае зарегистрировали еще два летальных исхода.

Кто эти пациенты, из какого населенного пункта, пока неизвестно. Всего в крае количество заболевших коронавирусом достигло 491 случая. А также зафиксировано 9 летальных исхода.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ставропольской городской больнице №4 введены ограничения из-за пациента с коронавирусом.

По данным краевого Роспотребнадзора, в данный момент готовится предписание, согласно которому хирургическое и реанимационное отделения будут временно изолированы.

На время профилактических мер приёма новых пациентов не будет, помещения будут регулярно обрабатываться, а всем пациентам и врачам будет проводится термометрия, для контроля за состоянием и своевременного выявления возможных симптомов COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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