На Ставрополье полицейские вымогали 200 тысяч за пьяное вождение

28 Апр 2020 2020-04-28T11:42:19+03:00

Против них возбудили уголовное дело по двум статьям

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Следователи возбудили уголовное дело против двух инспекторов ДПС города Буденновска и их знакомого. Мужчины вымогали крупную взятку за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По версии следствия, утром 31 октября 2019 года инспекторы и их знакомый, который не служит в правоохранительных органах, но был одет в форму полиции, остановили в Зеленокумске машину. Гражданский сел на заднее кресло и потребовал от водителя уехать на соседнюю улицу.

Уже там к машине подошли двое полицейских, которые стали вымогать у женщины взятку в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги инспекторы обещали не привлекать ее к административной ответственности по первой части статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

- Водитель предложила передать им 155 тысяч рублей, сославшись на отсутствие возможности собрать требуемую сумму. На данное предложение они согласились и один из них забрал у женщины 155 тысяч рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Деньги передали инспекторам ДПС ГИБДД города Буденновск, там ими распорядились по-своему.

- Мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), - сказано в сообщении.

Ранее против гражданского и полицейского открыли уголовное дело по аналогичному преступлению, отмечают в Следственном комитете по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU