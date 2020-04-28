В Ставрополе за сутки коронавирусом заболели еще 8 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T11:50:17+03:00

Как заболели четверо, известно — они были на учёте. По остальным источники пока не определены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Ставрополе за сутки еще 8 человек заразились коронавирусом. Эти данные сегодня, 28 апреля сообщил мэр краевого центра мэр Андрей Джатдоев.

Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Ставрополе достигло 83 пациентов.

Как заболели четверо, известно — они были на учёте. По остальным источники пока не определены.

Напомним, что сегодня православные ставропольцы отмечают Радоницу. По словам градоначальника, в день поминовения усопших, на кладбищах нет ставропольцев.

Несмотря на призыв духовных лидеров региона остаться дома, в храм все же пришли некоторые прихожане. Всем верующим на входе всем выдавали маски, а также обработали руки дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU