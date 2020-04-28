В Ставрополе за сутки коронавирусом заболели еще 8 человек
В Ставрополе за сутки еще 8 человек заразились коронавирусом. Эти данные сегодня, 28 апреля сообщил мэр краевого центра мэр Андрей Джатдоев.
Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Ставрополе достигло 83 пациентов.
Как заболели четверо, известно — они были на учёте. По остальным источники пока не определены.
Напомним, что сегодня православные ставропольцы отмечают Радоницу. По словам градоначальника, в день поминовения усопших, на кладбищах нет ставропольцев.
Несмотря на призыв духовных лидеров региона остаться дома, в храм все же пришли некоторые прихожане. Всем верующим на входе всем выдавали маски, а также обработали руки дезинфицирующими средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU