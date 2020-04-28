В Ставрополе парень при проверке документов обматерил полицейского

28 Апр 2020 2020-04-28T12:31:43+03:00

При попытке доставить его в отдел для дальнейшего разбирательства он оказал сопротивление полицейским Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В соцсети сегодня, 28 апреля, опубликовали ролик, на котором полицейские задерживают мужчину на одной из улиц Ставрополя. Этот инцидент прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по городу.

Оказывается, наряд патрульно-постовой службы во время патрулирования подошел к ставропольцам для проверки документов. Один из молодых людей отказался предоставлять документы.

При этом начал вести себя агрессивно, выражаться грубой нецензурной бранью. При попытке доставить его в отдел для дальнейшего разбирательства он оказал сопротивление полицейским.

Против молодого человека составили протоколы по статьям: «Мелкое хулиганство», «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

По двум административным материалам правонарушителю назначен штраф в общем размере две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU