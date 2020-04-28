В Ставрополе парень при проверке документов обматерил полицейского
В соцсети сегодня, 28 апреля, опубликовали ролик, на котором полицейские задерживают мужчину на одной из улиц Ставрополя. Этот инцидент прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по городу.
Оказывается, наряд патрульно-постовой службы во время патрулирования подошел к ставропольцам для проверки документов. Один из молодых людей отказался предоставлять документы.
При этом начал вести себя агрессивно, выражаться грубой нецензурной бранью. При попытке доставить его в отдел для дальнейшего разбирательства он оказал сопротивление полицейским.
Против молодого человека составили протоколы по статьям: «Мелкое хулиганство», «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
По двум административным материалам правонарушителю назначен штраф в общем размере две тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU