На Ставрополье заработал новый комбинат в агропромышленном парке

28 Апр 2020 2020-04-28T12:41:25+03:00

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В Ставропольском крае открыли новый цех в ставропольском агропромышленном парке. Работники будут перерабатывать мясо. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Продолжаем развитие агропромышленного парка «Ставрополье». Здесь начал работу большой мясоперерабатывающий комбинат. Его профиль - выпуск полуфабрикатов, колбасных изделий, мясных деликатесов и консервов. Пока это только первая очередь, - написал Владимиров в Intagram.

Выйти на полную мощность комбинат должен в этом году, когда снимут ограничительные меры, связанные с коронавирусом. После объем производства составит до 20 тысяч тон продукции в год.

Объект находится в Минераловодском городском округе. На нем будут работать около 300 человек.

- Это важный объект для округа. да и для экономики края тоже. Ну а на рынок выйдет новая качественная продукция из нашего ставропольского сырья, - уверяет Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU