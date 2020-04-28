2020-04-28T12:41:25+03:00
Общество

На Ставрополье заработал новый комбинат в агропромышленном парке

Объект даст около 300 новых рабочих мест
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае открыли новый цех в ставропольском агропромышленном парке. Работники будут перерабатывать мясо. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Продолжаем развитие агропромышленного парка «Ставрополье». Здесь начал работу большой мясоперерабатывающий комбинат. Его профиль - выпуск полуфабрикатов, колбасных изделий, мясных деликатесов и консервов. Пока это только первая очередь, - написал Владимиров в Intagram.

Выйти на полную мощность комбинат должен в этом году, когда снимут ограничительные меры, связанные с коронавирусом. После объем производства составит до 20 тысяч тон продукции в год.

Объект находится в Минераловодском городском округе. На нем будут работать около 300 человек.

- Это важный объект для округа. да и для экономики края тоже. Ну а на рынок выйдет новая качественная продукция из нашего ставропольского сырья, - уверяет Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе дезинфекцию усилят с помощью ростовских спасателей
На Ставрополье продуктовую помощь получили почти 113 тысяч человек
В Карачаево-Черкесии от коронавируса выздоровели 14 пациентов
В Ставрополе горожан напугала репетиция авиапарада ко Дню Победы
В Ставрополе горожан интересовали вопросы о спецпропусках и штрафах
На Ставрополье парикмахеры сдадут тесты на коронавирус
В Ставрополе грузовик врезался в легковушку, есть пострадавший
На Ставрополье заработал новый комбинат в агропромышленном парке
В Ставрополе парень при проверке документов обматерил полицейского
В Ставрополе за сутки коронавирусом заболели еще 8 человек
На Ставрополье полицейские вымогали 200 тысяч за пьяное вождение
На Ставрополье зафиксировали девятую смерть от коронавируса
На Ставрополье продолжается масштабная дезинфекция от коронавируса
Над Ставрополем кружили военные вертолеты
На Ставрополье мужчина задушил старушку и поджег ее дом с телом
В Ставрополе проверяют качество дезинфекции магазинов
На Ставрополье безработные жители получат дополнительные выплаты на детей
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 79 человек
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 491 человека
На Ставрополье за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом
Дагестанец с коронавирусом сбежал из больницы в Петербурге