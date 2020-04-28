В Ставрополе грузовик врезался в легковушку, есть пострадавший
С тяжелыми травмами 44-летнего водителя отечественного автомобиля доставили в больницу
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошел 27 апреля, около 18:00, на Старомарьевском шоссе в Ставрополе. Там водитель грузовика «МАН» не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем марки «ВАЗ-21150».
С тяжелыми травмами 44-летнего водителя легковушки доставили в больницу. За рулем грузовика был 44-летний житель Шпаковского района.
Мужчина не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU