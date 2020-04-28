2020-04-28T14:11:15+03:00
Общество

На Ставрополье парикмахеры сдадут тесты на коронавирус

Власти будут контролировать качество и частоту дезинфекции, проводимой в салонах красоты
Ася АСРЯН
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Как рассказали в пресс-службе администрации Железноводска, там мастера красоты сдадут тесты на коронавирусКак рассказали в пресс-службе администрации Железноводска, там мастера красоты сдадут тесты на коронавирусФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 30 апреля возобновят работу салоны красоты. Постановление о начале работы парикмахерских подписал глава края Владимир Владимиров.

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Как рассказали в пресс-службе администрации Железноводска, там мастера красоты сдадут тесты на коронавирус.

По словам градоначальника, забор тестов у работников будет проводиться бесплатно. При этом, городские власти будут контролировать качество и частоту дезинфекции, проводимой в салонах красоты курорта.

В пресс-службе администрации Железноводска уточнили, что тесты на коронавирус работники индустрии красоты могут сдать в поликлинике №1 кабинет 99 и в поликлинике № 2, кабинет 118, каждый день с 08:00 до 10:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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