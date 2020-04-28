2020-04-28T13:15:19+03:00
Общество

В Ставрополе горожан интересовали вопросы о спецпропусках и штрафах

С 24 апреля к операторам обратилось больше 400 местных жителей
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе с 24 апреля более 400 местных жителей позвонили на городскую "горячую линию" по противодействию распространению коронавируса. Аналитики рассказали, о чем спрашивают горожане операторов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно отчету, большая часть звонков касалась выдачи специальных пропусков на право передвигаться по городу. Неделей ранее документы стали массово менять, в том числе - из-за новой формы. В пропуске человека, работа которого находится в соседнем населенном пункте или более чем в пяти улицах, прописали маршрут передвижения.

Кроме того, люди интересовались о контактах и режиме работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственных учреждений. Жители спрашивали сотрудников колл-центра о том, как получить материальную или гуманитарную помощь во время ограничительных мер.

Одним из главных остался вопрос о санкциях за нарушение режима самоизоляции.

- Больше не нужно запоминать десятки номеров горячих линий и ситуационных центров. Достаточно набрать номер многоканального телефона 34-91-12 и получить консультацию. Специалисты различных служб в рамках своей компетенции ответят на вопросы, связанные с нынешней эпидемиологической ситуацией. При необходимости они переключат звонки на профильных специалистов других ведомств, - говорят в пресс-службе мэрии Ставрополя.

"Горячая линия" работает с восьми утра до восьми вечера ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе дезинфекцию усилят с помощью ростовских спасателей
На Ставрополье продуктовую помощь получили почти 113 тысяч человек
В Карачаево-Черкесии от коронавируса выздоровели 14 пациентов
В Ставрополе горожан напугала репетиция авиапарада ко Дню Победы
В Ставрополе горожан интересовали вопросы о спецпропусках и штрафах
На Ставрополье парикмахеры сдадут тесты на коронавирус
В Ставрополе грузовик врезался в легковушку, есть пострадавший
На Ставрополье заработал новый комбинат в агропромышленном парке
В Ставрополе парень при проверке документов обматерил полицейского
В Ставрополе за сутки коронавирусом заболели еще 8 человек
На Ставрополье полицейские вымогали 200 тысяч за пьяное вождение
На Ставрополье зафиксировали девятую смерть от коронавируса
На Ставрополье продолжается масштабная дезинфекция от коронавируса
Над Ставрополем кружили военные вертолеты
На Ставрополье мужчина задушил старушку и поджег ее дом с телом
В Ставрополе проверяют качество дезинфекции магазинов
На Ставрополье безработные жители получат дополнительные выплаты на детей
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 79 человек
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 491 человека
На Ставрополье за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом
Дагестанец с коронавирусом сбежал из больницы в Петербурге