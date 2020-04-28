В Ставрополе горожан интересовали вопросы о спецпропусках и штрафах

28 Апр 2020 2020-04-28T13:15:19+03:00

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В Ставрополе с 24 апреля более 400 местных жителей позвонили на городскую "горячую линию" по противодействию распространению коронавируса. Аналитики рассказали, о чем спрашивают горожане операторов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно отчету, большая часть звонков касалась выдачи специальных пропусков на право передвигаться по городу. Неделей ранее документы стали массово менять, в том числе - из-за новой формы. В пропуске человека, работа которого находится в соседнем населенном пункте или более чем в пяти улицах, прописали маршрут передвижения.

Кроме того, люди интересовались о контактах и режиме работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственных учреждений. Жители спрашивали сотрудников колл-центра о том, как получить материальную или гуманитарную помощь во время ограничительных мер.

Одним из главных остался вопрос о санкциях за нарушение режима самоизоляции.

- Больше не нужно запоминать десятки номеров горячих линий и ситуационных центров. Достаточно набрать номер многоканального телефона 34-91-12 и получить консультацию. Специалисты различных служб в рамках своей компетенции ответят на вопросы, связанные с нынешней эпидемиологической ситуацией. При необходимости они переключат звонки на профильных специалистов других ведомств, - говорят в пресс-службе мэрии Ставрополя.

"Горячая линия" работает с восьми утра до восьми вечера ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU