В Ставрополе горожан напугала репетиция авиапарада ко Дню Победы
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что кружившие над Ставрополем сегодня, 28 апреля самолёты и вертолёты напугали местных жителей.
По словам ставропольцев, особенно громко стрекот винтокрылых машин был слышен в центре Ставрополя и в районе улицы Лермонтова.
Выяснилось, что они выполняли тренировочные полёты.
Оказывается, экипажи летающей боевой техники готовятся к демонстрационному вылету в честь 75-летия Победы в ВОВ, запланированного на 9 мая.
Вертолеты в небе над Ставрополем 28 апреля 2020.
Кроме того, в этот весенний праздник жителей региона ждет салют с 30 залпами из гаубиц «Мста-Б».
ИСТОЧНИК KP.RU