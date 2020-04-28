2020-04-28T13:27:50+03:00
Общество

В Ставрополе горожан напугала репетиция авиапарада ко Дню Победы

В День Победы ставропольцев ждет салют с 30 залпами из гаубиц «Мста-Б»
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что кружившие над Ставрополем сегодня, 28 апреля самолёты и вертолёты напугали местных жителей.

По словам ставропольцев, особенно громко стрекот винтокрылых машин был слышен в центре Ставрополя и в районе улицы Лермонтова.

Выяснилось, что они выполняли тренировочные полёты.

Оказывается, экипажи летающей боевой техники готовятся к демонстрационному вылету в честь 75-летия Победы в ВОВ, запланированного на 9 мая.

Вертолеты в небе над Ставрополем 28 апреля 2020.

Кроме того, в этот весенний праздник жителей региона ждет салют с 30 залпами из гаубиц «Мста-Б».

ИСТОЧНИК KP.RU

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