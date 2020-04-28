В Карачаево-Черкесии от коронавируса выздоровели 14 пациентов

28 Апр 2020 2020-04-28T14:10:24+03:00

Сегодня с медицинского наблюдения сняли девять человек

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Количество переболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии увеличилось. Врачи вылечили еще девять местных жителей. Таким образом в республике 14 человек перебороли COVID-19. Об этом сообщает представитель оперативного штаба.

Перед тем, как констатировать излечение, медики провели повторный анализ на COVID-19.

- Тесты на СOVID-19, взятые у каждого из них 2 раза с разницей в сутки, показали отрицательные результаты. Таким образом число выздоровевших в республике с начала пандемии достигло 14 человек. Восемь из них - жители Черкесска, по два человека из Ногайского, Зеленчукского и Малокарачаевского районов, - говорится в сообщении.

Семь человек из числа выздоровевших перенесли болезнь легко, их лечили на дому. У остальных была пневмония, которую вызвал вирус, их состояние в самый критичный момент оценивали как средней степени тяжести. Лечение проходило в госпитале на базе противотуберкулезного диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU