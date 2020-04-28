На Ставрополье продуктовую помощь получили почти 113 тысяч человек

28 Апр 2020 2020-04-28T14:18:38+03:00

Только за вчерашний день адресаты получили более 6 тысяч коробок с продовольствием.

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28 апреля в населенные пункты Ставрополья отвезли 112 734 продуктовых набора.

Только за вчерашний день адресаты получили более 6 тысяч коробок с продовольствием.

Напомним, что продукты получают многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матери и малообеспеченные пенсионеры, состоящих на учете в органах соцзащиты. Волонтеры-медики направляют помощь людям старше 65 лет, размер пенсии которых не превышает прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU