2020-04-28T14:27:32+03:00
Общество

В Ставрополе дезинфекцию усилят с помощью ростовских спасателей

До 8 мая они будут дезинфицировать места возможного скопления людей
Ася АСРЯН
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До 8 мая они будут дезинфицировать в разных районах Ставрополья места возможного скопления людейДо 8 мая они будут дезинфицировать в разных районах Ставрополья места возможного скопления людейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе усилят санитарную обработку общественных пространств, больниц, железнодорожного и автомобильных вокзалов и аэропорта. К этому делу подключатся и спасатели из Ростовской области.

До 8 мая они будут дезинфицировать в разных районах Ставрополья места возможного скопления людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе за сутки еще 8 человек заразились коронавирусом. Эти данные сегодня, 28 апреля сообщил мэр краевого центра мэр Андрей Джатдоев.

Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Ставрополе достигло 83 пациентов.

Как заболели четверо, известно — они были на учёте. По остальным источники пока не определены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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