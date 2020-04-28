В Ставрополе дезинфекцию усилят с помощью ростовских спасателей
В Ставрополе усилят санитарную обработку общественных пространств, больниц, железнодорожного и автомобильных вокзалов и аэропорта. К этому делу подключатся и спасатели из Ростовской области.
До 8 мая они будут дезинфицировать в разных районах Ставрополья места возможного скопления людей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе за сутки еще 8 человек заразились коронавирусом. Эти данные сегодня, 28 апреля сообщил мэр краевого центра мэр Андрей Джатдоев.
Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Ставрополе достигло 83 пациентов.
Как заболели четверо, известно — они были на учёте. По остальным источники пока не определены.
ИСТОЧНИК KP.RU