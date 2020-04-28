На Ставрополье водитель отказался ехать в больницу из-за коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T15:08:18+03:00

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На Ставрополье проходят рейды по профилактике нетрезвого вождения. На выходных за ситуацией на дороге следили сотрудники спецроты ДПС Ставрополя. Они проверили, как выполняют требования ПДД в "малонаселенных территориях" края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- Проведение мероприятий в не городских населенных пунктах связано с тем, что за последние время отмечается рост автоаварий с участием водителей с признаками опьянения, которые происходят в поселках, станицах, селах, - пояснили представители Госавтоинспеции.

В ходе рейда инспекторы остановили в поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа "нервного водителя", который, по его словам, ехал домой. От медицинского освидетельствования он отказался из-за страха подхватить в больнице коронавирус.

Рейд сотрудников ГИБДД.Видео: ГИБДД по СК

- В отношении гражданина был собран материал по части 1 статьи 12.26 КРФобАП (невыполнение требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения), водителю грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Рейды продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU