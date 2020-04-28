На Ставрополье водитель отказался ехать в больницу из-за коронавируса
На Ставрополье проходят рейды по профилактике нетрезвого вождения. На выходных за ситуацией на дороге следили сотрудники спецроты ДПС Ставрополя. Они проверили, как выполняют требования ПДД в "малонаселенных территориях" края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
- Проведение мероприятий в не городских населенных пунктах связано с тем, что за последние время отмечается рост автоаварий с участием водителей с признаками опьянения, которые происходят в поселках, станицах, селах, - пояснили представители Госавтоинспеции.
В ходе рейда инспекторы остановили в поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа "нервного водителя", который, по его словам, ехал домой. От медицинского освидетельствования он отказался из-за страха подхватить в больнице коронавирус.
Рейд сотрудников ГИБДД.Видео: ГИБДД по СК
- В отношении гражданина был собран материал по части 1 статьи 12.26 КРФобАП (невыполнение требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения), водителю грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
Рейды продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU