Муфтият Дагестана пригрозил закрыть мечети из-за нарушений самоизоляции
Муфтият Дагестана обратился к жителям республики с просьбой соблюдать режим самоизоляции и бережно относиться к здоровью близких и стариков. Ради этого духовенство призывает жителей региона отказаться от посещения мечетей. В частности — массовых намазов. В противном случае духовное управление мусульман Дагестана будет вынуждено закрыть мечети для посещения. Подобная ситуация уже произошла в Кизляре.
К несчастью, в республике мечети стали одним из идеальных мест для распространения коронавируса. Каждую пятницу сюда приходят сотни, а иногда и тысячи людей. Говорить о соблюдении безопасной дистанции и всех правил личной гигиены в этом случае бессмысленно.
Как подчеркнул руководитель отдела фетв муфтията Зайнулла Атаев, в критических условиях закрытие мечетей не будут противоречить нормам ислама. Поэтому, в случае, если жители продолжат нарушать самоизоляцию, духовному управлению придётся идти на крайние меры.
ИСТОЧНИК KP.RU