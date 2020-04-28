Муфтият Дагестана пригрозил закрыть мечети из-за нарушений самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T15:01:52+03:00

Фотография из мечети, где идёт пятничный намаз во время самоизоляции Фото: СОЦСЕТИ

Представители муфтията настаивают, что в критической ситуации это не будет противоречить нормам ислама

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Муфтият Дагестана обратился к жителям республики с просьбой соблюдать режим самоизоляции и бережно относиться к здоровью близких и стариков. Ради этого духовенство призывает жителей региона отказаться от посещения мечетей. В частности — массовых намазов. В противном случае духовное управление мусульман Дагестана будет вынуждено закрыть мечети для посещения. Подобная ситуация уже произошла в Кизляре.

К несчастью, в республике мечети стали одним из идеальных мест для распространения коронавируса. Каждую пятницу сюда приходят сотни, а иногда и тысячи людей. Говорить о соблюдении безопасной дистанции и всех правил личной гигиены в этом случае бессмысленно.

Как подчеркнул руководитель отдела фетв муфтията Зайнулла Атаев, в критических условиях закрытие мечетей не будут противоречить нормам ислама. Поэтому, в случае, если жители продолжат нарушать самоизоляцию, духовному управлению придётся идти на крайние меры.

ИСТОЧНИК KP.RU