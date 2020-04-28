На Ставрополье мужчина с топором набросился на соседку
Инцидент произошел в апреле в селе Заветное Кочубеевского района. Там местная жительница поругалась со своим соседом.
Разъяренный ставрополец, замахиваясь топором и ножом, высказывал в адрес односельчанки угрозы убийством.
Женщина, опасаясь за свою жизнь, обратилась с заявлением в полицию.
Дебошира доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Об этом информирует пресс-служба краевого управления МВД России.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье рецидивист задушил 72-летнюю старушку, а после этого поджег ее дом.
ИСТОЧНИК KP.RU