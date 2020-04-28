На Ставрополье мужчина с топором набросился на соседку

28 Апр 2020 2020-04-28T15:09:58+03:00

Дебоширу грозит до двух лет лишения свободы

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Инцидент произошел в апреле в селе Заветное Кочубеевского района. Там местная жительница поругалась со своим соседом.

Разъяренный ставрополец, замахиваясь топором и ножом, высказывал в адрес односельчанки угрозы убийством.

Женщина, опасаясь за свою жизнь, обратилась с заявлением в полицию.

Дебошира доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Об этом информирует пресс-служба краевого управления МВД России.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье рецидивист задушил 72-летнюю старушку, а после этого поджег ее дом.

ИСТОЧНИК KP.RU