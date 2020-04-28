На Ставрополье безработные получат дополнительные выплаты на детей
В Ставропольском крае безработные родители получат пособия в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка.
Скоро 400 таких семей получат компенсации. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе министерстве труда и соцзащиты населения Ставрополья.
Известно, что семьи, оказавшиеся в сложном финансовом положении, будут получать такие выплаты в течение следующих трёх месяцев.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 28 апреля в населенные пункты Ставрополья отвезли 112 734 продуктовых набора.
Только за вчерашний день адресаты получили более 6 тысяч коробок с продовольствием.
ИСТОЧНИК KP.RU