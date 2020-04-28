На Ставрополье безработные получат дополнительные выплаты на детей

28 Апр 2020 2020-04-28T15:33:53+03:00

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В Ставропольском крае безработные родители получат пособия в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка.

Скоро 400 таких семей получат компенсации. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе министерстве труда и соцзащиты населения Ставрополья.

Известно, что семьи, оказавшиеся в сложном финансовом положении, будут получать такие выплаты в течение следующих трёх месяцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 28 апреля в населенные пункты Ставрополья отвезли 112 734 продуктовых набора.

Только за вчерашний день адресаты получили более 6 тысяч коробок с продовольствием.

ИСТОЧНИК KP.RU